800 öğrenciye kırtasiye yardımı

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yıl bir yenisini ekleyerek devam eden ve önemli çalışmalar gerçekleştiren Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) finansman desteği ile ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, TOBB tarafından geleneksel hale gelen eğitim yardımı kapsamında, KÜTBO tarafından tedarik edilerek hazırladıkları kırtasiye yardım paketlerini, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda okuyan yaklaşık 800 öğrenciye dağıtımını tamamladıklarını söyledi.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Borsa çalışma alnında bulunan ilk ve orta öğretimde okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için kırtasiye malzemeleri alınması yönünde bir karar alındığını belirten Necati Gültekin, “Yapılan yardımın öğrencilerimizin eğitimine fayda sağlamasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize ve öğretmenlere 2018 ve 2019 eğitim - öğretim yılının başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum. Yatırımın zarar etmediği tek yer eğitimdir. Ticaret Borsası olarak gelecek nesillerin başarısı için eğitime yapılacak desteklerimiz devam edecektir” dedi. (EFE)