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22 Haziran 2018 08:50

85 milyon TL’ye mal olan Atıksu Arıtma Tesisi projesine bir ödül daha

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, By Protokol Dergisi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ’Yılın En’leri ödül töreninde ’Atıksu Arıtma Tesisi’ projesi ile ödüle layık görüldü.

85 milyon TL’ye mal olan Atıksu Arıtma Tesisi projesine bir ödül daha

22 Haziran 2018 08:50


By Protokol Dergisi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yılın En’leri ödül töreninde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesin 85 Milyon TL’lik dev yatırımı, aynı zamanda Vizyon projeleri arasında yer alan, geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin teşrifleriyle açılışı gerçekleştirilen ’Atıksu Arıtma Tesisi’ projesi ile ödül aldı.


Atık Su Arıtma Tesisi projesinin Kütahya’ya yapılan en büyük yatırımlar arasında yer aldığını ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu; "Kütahya’nın gelecek 50 yıllık süreçte atık su sorununu çözecek, toplam maliyeti 85 Milyon TL’ye mal olan Atık Su Arıtma Tesisimiz geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdik. Tesisin yüzde 85’i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, yüzde 9’u da Kütahya Belediyesi kaynaklarından karşılandı. Tesis Kütahya’ya yapılan en büyük yatırımlar arasında yer alıyor. Kütahya’nın yaklaşık 458 bin olan nüfusunun atık suyunu arıtabilecek modern bir tesis. Tesiste sadece arıtma değil, buradaki çamuru da kurutarak enerji üretimi de yapılmaktadır. Ayrıca kuruttuğumuz çamuru çiftçilerimize de kazandırıyoruz. Biz çalışmalarımıza ilk günkü enerjimizle devam ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu ödülü projelerimizi başarı ile yürüten ekibimiz, Belediye personelimiz ve bize inanan Kütahyalı hemşehrilerimiz adına alıyorum" dedi. (EFE)




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