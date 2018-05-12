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12 Mayıs 2018 13:05

9 yıldır sürdürülen gelenek

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Yukarı Yoncaağaç köyünde Geleneksel 9.

9 yıldır sürdürülen gelenek

12 Mayıs 2018 13:05

Hayır Yemeği düzenlendi.


Hayır yemeği öncesi köyde gönüllülerden oluşturulan 3 kişilik yardım komitesince köy halkından toplanan maddi yardımlarla yaklaşık 1000 kişiye çorba, tas kebap, pilav ve helva ikram edildi.


Bu yıl 9.’sunu düzenledikleri hayır yemeklerinin köylüler ile çevre yöre halkıyla aralarındaki birlik ve beraberliği pekiştirdiğine vurgu yapan Köy Muhtarı Ömer Altın," 9 yıl önce kaza ve belalara karşı düzenlenmeye başlanan hayır yemeği geleneğini bizler her yıl devam ettiriyoruz. Hayır yemeğinde din görevlileri tarafından verilen dini sohbetlerin ardından mevlit okunup ilahiler söylendi. Daha sonra ise dua ise yapıldı. Hayır yemeğine katılan ve katkıda bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi.(MA-EFE)




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