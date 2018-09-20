Abi ve ablaları çalıyor, minikler şarkılarla eğleniyor

Kütahya'da 1. sınıf öğrencilerinin okula adaptasyonu için okulun ilk haftasında mini konserler veriliyor. Kütahya Selahattin Erkasap Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan ekip, miniklere şarkıları söylüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ‘Okuluna Hoşgeldin' projesi ile bu sene ilk kez okula başlayan 1. sınıf öğrencilerinin okula geldiklerinde daha hoş bir ortamda karşılaşmaları için ve okula adaptasyonu için okulun ilk haftasında mini konserler veriliyor.

Projenin hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven “Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitim genel müdürülüğü ve orta eğitim genel müdürlüğü tarafından ‘Okuluna Hoşgeldin' projesi ile birlikte bu sene ilk kez okula başlayan 1. sınıf öğrencilerinin okula geldiklerinde daha hoş bir ile ortamda karşılaşmaları için yapılan bir çalışma. Kütahya'da ise Selahattin Erkasap Güzel Sanatlar Lisesi bize destek veriyor. Kütahya'da 8 İlkokulda bu projemizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca proje ile çocuklarımıza müzik aletlerini tanımasını da sağlamış oluyoruz” diye konuştu. (HCA-EFE)