İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Abi ve ablaları çalıyor, minikler şarkılarla eğleniyor

Kütahya’da 1.

Kütahya'da 1. sınıf öğrencilerinin okula adaptasyonu için okulun ilk haftasında mini konserler veriliyor. Kütahya Selahattin Erkasap Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan ekip, miniklere şarkıları söylüyor.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ‘Okuluna Hoşgeldin' projesi ile bu sene ilk kez okula başlayan 1. sınıf öğrencilerinin okula geldiklerinde daha hoş bir ortamda karşılaşmaları için ve okula adaptasyonu için okulun ilk haftasında mini konserler veriliyor.


Projenin hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven “Milli Eğitim Bakanlığı temel eğitim genel müdürülüğü ve orta eğitim genel müdürlüğü tarafından ‘Okuluna Hoşgeldin' projesi ile birlikte bu sene ilk kez okula başlayan 1. sınıf öğrencilerinin okula geldiklerinde daha hoş bir ile ortamda karşılaşmaları için yapılan bir çalışma. Kütahya'da ise Selahattin Erkasap Güzel Sanatlar Lisesi bize destek veriyor. Kütahya'da 8 İlkokulda bu projemizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca proje ile çocuklarımıza müzik aletlerini tanımasını da sağlamış oluyoruz” diye konuştu. (HCA-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.