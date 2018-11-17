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AFAD'dan itfaiye personeline eğitim

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Gediz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline “Hafif Arama Kurtarma” ve ”Temel Afet Bilinci” konulu eğitim verildiği bildirildi.


Kütahya AFAD Şube Müdürü Remzi Zaim, Acil Kurtarma Teknisyenleri Bahadır Çelikkol ve Enver Gümüşkar'ın katıldığı eğitimlerle ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; Hafif Arama Kurtarma Eğitimiyle; Olası afetlerde yapılması gereken çalışmaların personele teorik ve pratik olarak aktarıldığını, eğitimin ardından müdürlüğe ait tam donanımlı kurtarma aracı ve araca ait tüm ekipmanların tek tek tanıtıldığını belirtti.


Akçadurak; “Temel Afet Bilinci eğitimiyle ise; Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için, bu anlamda alınacak tedbirlerin neler olduğu konusunda eğitim verildi” dedi.(EFE)

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