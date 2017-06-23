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23 Haziran 2017 11:35

Afjet Genel Müdürü Ulutürk, Belediye Başkanı Saraoğlu’nu ziyaret etti

Afyon Jeotermal A.

Afjet Genel Müdürü Ulutürk, Belediye Başkanı Saraoğlu’nu ziyaret etti

23 Haziran 2017 11:35

Ş. (AFJET) Genel Müdürü Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Yusuf Ulutürk ve Jeofizik Mühendisi Bekir Çengelci Gediz Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün davetiyle Ilıca Kaplıcaları mevkiinde bulunan sıcak su kuyularının teknik analiz ve fikir paylaşımında bulunmak amacıyla Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu ziyaret ettiler.


Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, Yapı Kontrol Müdürü Mimar Sabri Perşan, Fen İşleri Müdürü Rıza Acar, Su Arıza Şefi Halil Kocabaş’ın katılımıyla yerinde yapılan incelemelerin değerlendirilmesi başkanlık makamında yapılarak Gediz Termal Tatil Köyü ve bundan sonraki termal yatırımlarda izlenmesi gereken sıcak su kullanımının planlanması enerji üretimi konularında görüşmeler gerçekleştirildi.


Genel Müdür Ulutürk, Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu’nu en kısa zamanda Afyonkarahisar’da yürütmekte oldukları çalışmaları yerinde görüşmek üzere davet etti. Taraflar arasında verimli geçen çalışmaların devam etmesi hususunda fikir birliği sağlandı.(EFE)




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