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30 Nisan 2018 12:21

Afyonkarahisar Gebeceler İlkokulu öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği’nde

Afyonkarahisar Gebeceler İlkokulu öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret ettiAlan kılavuzu Habib Akalın tarafından 150 öğrenciye 137 bin şehidin metfun olduğu kuruluşun ve kurtuluşun toprakları Dumlupınar’ı gezdirip bilgilendirdi.

Afyonkarahisar Gebeceler İlkokulu öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği’nde

30 Nisan 2018 12:21

Afyonkarahisar Gebeceler İlkokulu öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği’ni ziyaret etti


Alan kılavuzu Habib Akalın tarafından 150 öğrenciye 137 bin şehidin metfun olduğu kuruluşun ve kurtuluşun toprakları Dumlupınar’ı gezdirip bilgilendirdi.


Akalın, ’’ Yıldırım Kemal Şehitliğini, Anıtkaya Süvari Şehitliğini, Dumlupınar Şehitliğini, anıtları ve müzeyi gezdik. Gezimizde çok duygusal anlar yaşadık. Özellikle Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nda yaşananları öğrencilerimize ve öğretmenlerimize anlattık. Tüm vücudu toprağın altında kalmasına rağmen sadece eli dışarıda kalan askerimizin sancağı düşürmemesi öğrencilerimizi çok etkiledi. Tüm Türkiyedeki vatandaşlarımızın Dumlupınar’da bulunan Şehitlikleri ve Anıtları ziyaret etmesini, vatanımızın kurtuluşu mücadelesinin ne şartlarda yapıldığını burada görmelerini isterim’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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