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15 Nisan 2017 11:54

Ağacı, kesim motoruyla sanata dönüştürüyor

Kütahya’nın Simav ilçesi Gökçeler köyünde emekli öğretmen Nuri Baştürk, kesim motoruyla ağaçtan heykel yapıyor.

Ağacı, kesim motoruyla sanata dönüştürüyor

15 Nisan 2017 11:54


Simav, İzmir ve İstanbul’da öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan resim öğretmeni Nuri Baştürk, hobi olarak ahşaba şekil veriyor. Baştürk, emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü Simav Gökçeler köyünde atölye açtığını ve son birkaç yıldır heykel yapma işine ağırlık verdiğini anlatarak, "Kütahya’dan, ülkemizin çeşitli illerinden, eşten dosttan duyanlar kendi resimlerini gönderip heykellerini yaptırıyorlar. Vesikalık olarak sağ, sol ve normal çekim resimlerini gönderiyorlar ben de kesim motorum ve diğer malzemelerimle kısa sürede heykellerini yapıp adreslerine gönderiyorum. Bu işi yaparken kesim motorunu çok fazla kullanmamın sebebi, işçiliği azaltması ve 15 günde bitecek olan bir heykeli 10 gün gibi kısa bir sürede bitirmeme vesile olmasıdır. Özellikle arkadaşlarımın gönderdikleri resimlerin aynısını yapmam onlarda büyük memnuniyete sebep oluyor. Hiç bir eğitim almadan kendi çabalarımla geliştirdiğim bu işi, istenildiğinde neler yapılacağını gösterip kendi çevremizde gençlerinde ilgisini çekmek, boyamacılık ve ahşap sanatının önemini onlara aşılamak için, onlara sanatı sevdirmek için yapmaya devam edeceğim. Ağaca şekil vermek bana büyük zevk veriyor. Amacım yaptığım işi dahada geliştirmek Kütahyamızın adını dünyaya duyurmak" diye konuştu. (YD-EFE)




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