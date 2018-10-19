Ağaçköy İlk ve Ortaokulu'nda Kodlama Haftası etkinliği

Kütahya merkez Ağaçköy İlk ve Ortaokulu'nda 'Europe Code Week-Kodlama Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kodlama Haftası kapsamında Bilgisayar Öğretmeni Esra Coşar nezaratinde yapılan etkinliklere, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Aybek ve Ali Küçükçakır ile Ar-Ge görevlileri katıldı.

Okul Müdürü Recep Demirbaş, etkinlikler hakkında bilgi verdi. Sonrasında öğretmen ve öğrenciler kodlama ile ilgili hazırladıkları sunumları gerçekleştirdiler.

Yetkililer, 6-21 Ekim tarihlerinde kutlanan Kodlama Haftasının amacını, kodlama ve kodlamaya dair farkındalığın arttırılması, birlikte çalışmanın teşvik edilmesi ve kodlama kültürünün yaygınlaştırılması olarak açıkladılar. (EFE)