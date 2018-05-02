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02 Mayıs 2018 23:20

Ağaçlar söküldü, çöp konteynerleri savruldu

Kütahya’da akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli fırtına ağaçları yerinden söktü, çöp konteynerlerini bir poşet gibi fırlattı, elektrik hatlarında hasara neden oldu.

Ağaçlar söküldü, çöp konteynerleri savruldu

02 Mayıs 2018 23:20


Kütahya’da akşam saatlerine doğru bir anda kendisini gösteren ve hızı zaman zaman 130 km/s çıkan kuvvetli rüzgar Kütahya’da hayatı durma noktasına getirdi. Onlarca ağacı yerinden söken, çöp konteynerlerini savuran ve elektrik hatlarında kopmalara neden olan rüzgar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeni ile Merkez Alipaşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Vefa Mahallesi ve Parmakören Mahalleri başta olmak üzere onlarca semtte elektrik kesintilerine neden olurken kuvvetli rüzgar yaşamı da olumsuz etkiledi.




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