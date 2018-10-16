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Ahilik Haftası kutlandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Ahilik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından Ahilik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.


Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.


Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Çok Programlı Anadolu Lisesinden bir öğrenci ile Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ali Tosun yaptı. Konuşmalarda Ahilik Haftası ile ilgili bilgilendirmelerde bulunularak, Ahiliğin tarihçesi hakkında bilgiler aktarıldı.


Konuşmaların ardından, öğrenciler ilçede uzun yıllar esnaflık yapan kişilerle söyleşi yaptı.


Okunan şiirler ve öğrencilerin tiyatro gösterisiyle program sona erdi.

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