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Ahmet Arda Teke Altınordu'da

Kütahya Altınordu futbol okulunda 2016 yılında futbol hayatına başlayan ve Evliya Çelebi Çağlayan Azotspor’da 2017 yılında resmi olarak maçlara çıkan Ahmet Arda Teke (11), İzmir Altınordu futbol kulübü alt yapısına seçildi.

Kütahya Altınordu futbol okulunda 2016 yılında futbol hayatına başlayan ve Evliya Çelebi Çağlayan Azotspor'da 2017 yılında resmi olarak maçlara çıkan Ahmet Arda Teke (11), İzmir Altınordu futbol kulübü alt yapısına seçildi.


Tavşanlı ilçesi Moymul Orta okulunda geçtiğimiz yıl eğitim gören Ahmet Arda Teke yaz tatilinde İzmir Kuşadası turnuvalarında sol ve sağ açık mevkilerinde başarılı futbol sergileyerek, Altınordu takımının alt yapısına seçilerek eğitim ve futbol hayatına İzmir'de devam edecek.


Genç futbolcu Teke, "Benim eğitimimde ve futbol hayatımda emeği geçen öğretmen, antrenör ve büyüklerime ayrıca teşekkür ederim" dedi.

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