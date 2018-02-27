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27 Şubat 2018 11:50

Ahmet Eldiven: 28 Şubat süreci kara bir lekedir

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Eldiven, irticayla mücadele adı altında millete büyük haksızlıklar yapılmasıyla sonuçlanan süreci unutmayarak, bunu yeni nesillere de anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ahmet Eldiven: 28 Şubat süreci kara bir lekedir

27 Şubat 2018 11:50


28 Şubat’ın demokrasi tarihinde kara bir leke olduğunu dile getiren Eldiven, "Merhum Necmettin Erbakan’ın başbakan olduğu dönemde başlayan 28 şubat süreci, dini hassasiyeti olan, milli ve manevi değerlere sahip milletimizi hedef almış, irticayla mücadele adı altında inançlı insanlar zulme ve haksızlığa uğratılmıştır. Laiklik ilkesi sapkınca yorumlanmış, inanç özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. 28 Şubat tarihimizde kara bir lekedir, millete yapılmış aşağılık bir darbedir. O tarihlerde orduda, bürokraside, siyasette, medya ve iş dünyasında yer tutmuş, bizden olmayan, millete, milletin inancına düşman bir kesim tarafından yürütülen süreci unutmayacak, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu..


Şu anda hala 28 şubat sürecini özleyenler olduğunu ifade eden Ahmet Eldiven, "Ülkemizde hala millete, milletin inancına, örfüne düşman, kökü dışarda olan, bizdenmiş gibi görünen ama haçlı batı zihniyetine sahip ufak da olsa bir kesim var. Bunlar 28 şubat sürecinin özlemi içinde olduklarını her fırsatta gösteriyorlar. Hatta millet düşmanlığını teröre, terör örgütlerine prim vermeye, onlarla işbirliği içine girmeye kadar taşıyabiliyorlar. Bu Sapkın zihniyetin temsilcileri olan bu güruha karşı uyanık olmalı, Ülkemiz ve Milletimizin geleceği adına bunlara fırsat vermemeliyiz" şeklinde konuştu. (EFE)




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