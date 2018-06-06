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06 Haziran 2018 22:52

Ahmet Tan: “Birlik ve berberlik içinde yeni Türkiye’nin temellerini atıyoruz”

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından Belediye personeli ve ailelerinin katıldığı iftar programı düzenlendi.

Ahmet Tan: “Birlik ve berberlik içinde yeni Türkiye’nin temellerini atıyoruz”

06 Haziran 2018 22:52

Belediye Başkanı Süleyman Özkan, personel ve aileleri ile bir arada olmaktan gurur duyduğunu belirtti.


Düzenlenen iftar programına, AK Parti Kütahya Milletvekili ve 1’inci sıra adayı Ahmet Tan, AK Parti Kütahya Milletvekili adayı Mehmet Kaymaz, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Belediye personeli ve ailelerinden oluşan 540 kişilik misafir gurubu katıldı.


İftar sonrası bir konuşma yapan Kütahya AK Parti Milletvekili Ahmet Tan, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin önemine değinerek, birlik ve beraberlik içinde yeni Türkiye’nin temellerinin atılmaya başlandığını ifade etti.




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