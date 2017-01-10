Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 13:46

Ahmet Tan: Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır

Ahmet Tan: Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de bağımsız basındır

10 Ocak 2017 13:46

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, demokratik bir ülkenin vazgeçilmezinin bağımsız basın olduğunu vurguladı.
Tan, yaptığı açıklamada, "İletişim dünyasının temel taşlarından ve demokratik sistemin vazgeçilmez bir unsuru olan Gazetecilik, toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında en önemli rolü oynamaktadır. Basın bireyin haber alma hakkını sağlar ve toplumun isteklerini dile getirerek kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapar.Demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından biri de özgür basındır. Tarafsız, özgür, ilkeli ve ahlak kurallarına uyan bir medya toplumsal kalkınma ve gelişmede önemli pay sahibidir. Ülke olarak içerisinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu doğrultuda doğru ve tarafsız habercilik anlayışı daha fazla önem arz etmektedir. Bu hassas süreçte basın mensuplarımız birlik ve beraberliğimizin korunmasına en önemli katkıyı sağlayacaktır.Günün her saati, zor şartlar altında haber peşinde koşarak kamuoyunun aydınlatılmasını sağlayan, meslek etiğine uyarak, ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren basın mensuplarımızın ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, çalışmalarınızda başarıları dilerim" diye konuştu. (MA-EFE)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    0°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç