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10 Haziran 2018 00:32

Ahmet Tan: Türkiye düşmanları, güçlü Türkiye istemiyor

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı’nın iftar programına katıldı.

Ahmet Tan: Türkiye düşmanları, güçlü Türkiye istemiyor

10 Haziran 2018 00:32


16 yıllık büyümenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha da hızlanacağını belirten Milletvekili Tan, "Türkiye düşmanları Recep Tayyip Erdoğan ile bu büyümenin gerçekleşeceğini gördükleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi topunuz birlikte gelin. Bu millet bizim arkamızda olduğu sürece, kimse Türkiye’nin sırtını yere getiremeyecektir. Yeni sistemle, 2023-2053-2071 hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız" şeklinde konuştu.


İftar programına AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Bakanı Mesut Yörük, mahalle ve köy muhtarları ile AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı mensupları katıldı. (EFE)




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