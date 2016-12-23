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23 Aralık 2016 22:14

Ahşap ev yangında kül oldu

Ahşap ev yangında kül oldu

23 Aralık 2016 22:14

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde bir ahşap ev çıkan yangında kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Saray köyde Süleyman Aslan’a ait ahşap evde yangın çıktı. Akşam saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Çevre sakinlerinin evden yükselen alevleri görmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Tedbir amaçlı ahşap ev iş makinaları il tamamen göçürüldü ve soğutma çalışmaları devam etti. Yangında tamamen yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yanan eve bitişik olan 2 katlı betonarme evde de büyük hasar meydana geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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