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Ahşap Gemi Sergisi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ahşap gemi modelciliği yapan Ömer Şavlı, eserlerini açtığı sergilerle paylaşıyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ahşap gemi modelciliği yapan Ömer Şavlı, eserlerini açtığı sergilerle paylaşıyor.


Daha önceleri ahşap çalışmalarını evde çatı aralığında yapan Ömer Şavlı, yaptığı eserleri üniversiteli gençlerle paylaşıyor.


Yaklaşık 10 yıldan bu yana ahşap gemi modelciliği yapan Ömer Şavlı, "Amacımız Kültürel miraslarımızı yeni nesillere aktarmak" diyerek yapılan seminerlerde eğitim masası hazırlanarak meraklılarına yapılışı hakkında kısa bilgiler de aktarıyor.


Yaklaşık 25 eseri bulunan Şavlı, Türk usulü teknelerin ahşaptan yaptığı modelleri AVM'de, Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda çeşitli sergiler açarak eserlerini sanatseverlere sundu. (Tİ - EFE)

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