Aile eğitim programları devam ediyor

Kütahya Multipl Skleroz (MS) Epilepsi ile Yaşam Derneği'nin 'Sosyal Hayata Katılım ve Engelsiz Yaşam' Projesi kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile aile eğitim programlarının dördüncüsünün gerçekleştirildiği bildirildi.

Aile Eğitim programlarının koruyucu ve önleyici bir politika hedefi olarak önem kazandığına vurgu yapan Multipl Skleroz (MS) Epilepsi ile Yaşam Derneği Başkanı Münevver Altın,”Aile Eğitim Programı, bilimsel bilgi desteği ile aile mutluluğunu artırmaya dönük bir hizmet hamlesidir. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde meslek elemanları tarafından Multipl Skleroz (MS) Epilepsi ile Yaşam Derneği üyelerine Aile Eğitim programı kapsamında eğitimler verilmiştir. İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimlerde 'Değerlerin edinilmesinde ailenin rolü' ile 'Aile ve Alışveriş' konuları anlatılmıştır” dedi.(EFE)