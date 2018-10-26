Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliği ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde desteklenen, 'Eğitime Uzanan Yol' projesi kapsamında 'Aile ve Farkındalık Eğitimi' semineri düzelendi.

Tohum Otizm Vakfı Proje Sorumlusu Serkan Çalışır, 'Eğitime Uzanan Yol' projesi kapsamında TANAP Doğalgaz Boru Hattı'nın geçtiği Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir ve Edirne illerinde eğitim ve atölye çalışmaları yapılacağını söyledi. Çalışır, “Projeyle öğretmenlerin mesleki kapasitelerinin artırılması, ailelerinin ve bölge halkının otizm konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinde artış yaşanması amaçlanmaktadır” dedi.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Vuran, 'Otizmli Çocukların Eğitimi', Avukat Cansu Korkmaz ise “Eğitimde Engellilerin Hakları” konularında konuşma yaptı.(EFE)