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02 Ağustos 2018 11:27

Aizonai Antik Kenti, doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Son dönemde gelin ve damat adayları, fotoğraf çektirmek için Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti’ne akın ediyor.

Aizonai Antik Kenti, doğal fotoğraf stüdyosu oldu

02 Ağustos 2018 11:27


Görsel güzellikleriyle Dünya’nın sayılı yerlerinden olan Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti, yerli turistler için farklı şekilde değerlendiriliyor. Görmek için birçok insanın uzak ülkelerden geldiği Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti’ni, düğün fotoğrafları için stüdyo olarak kullanan çift sayısı giderek artıyor. İl merkezinden ve çevre ilçelerin yanı sıra, çevre illerden de binlerce yıllık tarihe sahip Aizonai Antik Kenti’ne düğün fotoğraf çekimi için gelen çiftler oluyor.


Düğün töreni için gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler, kuaför ve makyaj işlemi sonrası soluğu Aizonai Antik Kentinde alıyor. Binlerce yıllık sütunların, Antik Tiyatro’nun ve Zeus Tapınağı’nın önünde ve içinde romantik pozlarını veren çiftler, renkli bir düğün albümüne kavuşuyor.


Eskişehir Merkezden yeni evlenip fotoğraf çekimi için Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti’ni tercih eden Murat-Fatma Çelikbaş çifti, yaptıkları açıklamada, ’’Tarihi ortamları çok seviyoruz ve bunun için en uygun yerin, görsel güzellikleriyle Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti olduğunu düşündük. Son dönemde basında çok sık takip ettiğimiz güzellikleri burada gördük ve daha da hayran kaldık. Fotoğraf çekimlerimiz son derece güzel oldu. ileride çocuklarımıza gösterebileceğimiz mükemmel anılarımız oldu’’ dedi.


5 yıldır profesyonel fotoğrafçılık yaptığını belirten Hadi Musavi, ’’Son dönemde basında Aizona’nın çok sık yer alması ve görsellerinin elimize geçmesiyle dış çekimlerimizde çiftlerimize Aizonai Antik Kenti’ni öneriyoruz ve getiriyoruz’’ dedi. (YD-EFE)




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