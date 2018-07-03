Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 11:07

Aizonai Antik Kenti’ne hayran kaldılar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliği’nin öğretmen ve öğrencileri, yaz okulu programları dahilinde Çavdarhisar’ı ziyaret etti.

Aizonai Antik Kenti’ne hayran kaldılar

03 Temmuz 2018 11:07


Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı Halil Başer tarafından kabul edilen vakıf temsilcileri ve öğrenciler, yapmış oldukları faaliyetler hakkında Kaymakam Yurdagül ve Başkan Başer ile görüştü. Görüşmenin ardından Aizanoi Antik Kentinde Zeus Tapınağı, Dünyanın bilinen ilk borsası ve stadyum tiyatro kompleksini ziyaret eden Türkiye Gençlik Vakfı Küthaya şubesi öğrenci ve öğretmenleri Çavdarhisar’a gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


Öğrenci ve öğretmenler, Özellikle Aizanoi Antik Kenti’nin çok önemli bir kültür mirası olduğunu ve burayı herkesin mutlaka görmesi gerektiğini belirttiler.


Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Çavdarhisar ilçemize ziyaretler ve ilgi her geçen gün artıyor. Yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hayata geçtiğinde bölge turizmi için Çavdarhisar lokomotif vazifesi almaya hazır olacaktır’’ diye konuştu. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç