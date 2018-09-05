AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kütahya’da

Vali Nayir’in makamında gerçekleşen ziyarette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ı Kütahya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “İzmir’de çok sayıda Kütahyalı olduğunu biliyoruz. İzmir’den milletvekili seçilmiş bir Kütahyalı olarak bizler için de orada bir görev ifa ediyorsunuz. Hemşehrilerimizin taleplerini dinlemek, yerine getirmek olarak sizler için de hoş bir durum. Sizlerin hem parti içindeki önemli görevleri hem de bizim hemşehrilerimizin en çok olduğu yerde varlığınız Kütahya için bir fırsattır diye düşünüyoruz. İnşallah bunlar Kütahya lehine yapılabilecek her işte bizlerin önünü açacak hadiseler olacak” dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir’e misafirperverliği için teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “İzmir milletvekili olarak 4 dönemdir görev yapıyoruz ve Kütahyalıların çok yoğun olduğu bir ilde siyaset yapıyoruz. Aynı zamanda da Kütahya’da yetişmiş, ortaokul, lise yıllarını Simav’da geçirmiş biri olarak da Kütahya’yı tanıyan birisiyiz. Bu açıdan hem bugüne kadar yaptığımız görevlerde hem de şimdiki parti görevimizde bu hassasiyeti, Kütahyalı olma gururunu her zaman için taşımaktan büyük onur duyduk. Bundan sonra da inşallah devam ettireceğiz. Seçildiğimiz bir il var, tabi ki oraya karşı mesuliyetlerimiz var ama Türkiye’de dair mesuliyetlerimiz daha da arttı. Bir de doğduğumuz, büyüdüğümüz, evladı olduğumuz şehirler var, Kütahyamız da bu şehirlerimizden birisi. Kütahya’yı tüm ilçeleriyle beraber tanıyor ve çok seviyoruz. İlimiz, bölgemiz için daha güzelini yapmak için gayret edeceğiz” diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, günün anısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a çini vazo hediye etti. (EFE)