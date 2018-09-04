AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya’ya geliyor

5 Eylül Çarşamba günü Kütahya’ya gelecek olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-Ge Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ’nın Kütahya programı hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş,” Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’nın programı Valilik ve Belediye Başkanlığı ziyareti ile başlayacak olup, Sevgi Yolu Ulu Cami arasında esnaf ziyaretiyle devam edecektir. Genel Başkan Yardımcımız daha sonra İl Başkanlığımızı ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, akabinde aylık İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları toplantımıza iştirak edecektir” dedi.(EFE)