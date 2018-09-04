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04 Eylül 2018 11:33

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya’ya geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-Ge Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ’nın bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve aylık İlçe Başkanları ile Belediye Başkanları toplantısına katılmak üzere Kütahya’ya geleceği bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kütahya’ya geliyor

04 Eylül 2018 11:33


5 Eylül Çarşamba günü Kütahya’ya gelecek olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, AR-Ge Başkanı İzmir Milletvekili Hamza Dağ’nın Kütahya programı hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş,” Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’nın programı Valilik ve Belediye Başkanlığı ziyareti ile başlayacak olup, Sevgi Yolu Ulu Cami arasında esnaf ziyaretiyle devam edecektir. Genel Başkan Yardımcımız daha sonra İl Başkanlığımızı ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, akabinde aylık İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları toplantımıza iştirak edecektir” dedi.(EFE)




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