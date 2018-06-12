AK Parti heyetinden hastane ziyareti

Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adayı Mehmet Kaymaz, 2011 yılında Simav’da meydana gelen 5.9’luk depremin ardından yapılan hastane için emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymaz, “Kütahya’da hizmete devam için bizlere destek vermeye gelen Prof Dr. Vural kavuncuya teşekkür ediyorum. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı’nın başarılı olacağına inanıyoruz. Simav’daki hizmetlerin devamı için halkımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

Ziyarete Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti Simav İlçe Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak ve partililer katıldı. (MEİ-EFE)