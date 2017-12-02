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02 Aralık 2017 17:29

AK Parti Hisarcık İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın güven tazeledi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapılan AK Parti 5.

AK Parti Hisarcık İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın güven tazeledi

02 Aralık 2017 17:29

Olağan Kadın Kolları Kongresi’nde Başkanlığa Havva Özaydın tekrar seçildi.


Belediye Düğün Salonu’nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan AK Parti 5. Olağan Kadın Kolları Kongresinde konuşan Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın, “Bu ülkenin kadınları olarak milletimizin geleceği ülkemizin yarınları bizleri yakından ilgilendirmektedir. Ne mutlu bizlere ki şanlı ecdadımızdan devraldığımız bu cennet vatanı, adaletin ve kalkınmanın esas olduğu, milletine hizmetten başka hiçbir düşünce ve amaç taşımayan AK Parti çatısı altında, yani siyasetin en temiz mutfağında yetişiyor ve hizmet yarışında ’biz de varız’ diyoruz. Burada bize düşen görev, devraldığımız bayrağı daha ileriye taşımak olmalıdır. Yönetim kadememize yeni katılacak arkadaşlarımıza AK siyasete ’Hoş geldiniz’ diyorum. Üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde layıkıyla yerine getirecekleri inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kongremizin Hisarcık ilçemize, ülkemize ve insanlığımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.


Divan Başkanlığını İl Kadın Kolları Hisarcık Koordinatörü Zübeyde Demir’in yaptığı AK Parti 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi’nde başkanlığa Havva Özaydın tekrar seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise; Halime Elkan, Aygül Ergin, Aysel Özkan, Müzeyyen Özdinç, Fatma Sarıkaş, Sibel Kaya, Fatma Özaydın, Elif Işık, Emine Şahin, Rabia Sarıkaş, Esma Ergin, Fatma Şenkaya, Hatice Şahan ve Havva Kılıç seçildiler.


Kongreye AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var ve partililer katıldı. (MA-EFE)




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