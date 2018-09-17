AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın iş yerini kurşunlayan şahıs tutuklandı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın sahibi olduğu beyaz eşya mağazasına pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Çetinbaş'ın Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya mağazasına önceki gün gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan M.Ü.nun daha önce de benzer şekilde silahla ateş açma suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

15 Eylül gecesi Çetinbaş'ın beyaz eşya mağazasına gelen bazı şahıslar, pompalı tüfekle 4 el ateş ederek otomobille kaçmıştı.

Olayı soruşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olaya karıştıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına almıştı.