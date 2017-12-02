AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı kongreleri Aslanapa’dan başladı

Aslanapa Belediye Düğün Salonu’nda yapılan kongreye saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başlandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongre mesajı dinlendi. Kongrede konuşan AK Parti Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, kadınların, siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu söyledi.

Kadınların, siyasetin olmazsa olmazlarından olduğuna değinen Erenler, "Buradan yola çıkarak önümüzde 2019 seçimleri var. Kongrelerimizi tamamladıktan sonra 2019 seçimleri için elbirliği içinde çalışacağız. Kongrelerden güçlenerek çıkıyoruz. 2019 yılında 3 tane seçim geçireceğiz, yerel seçimler, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Cumhurbaşkanımızın bize olan güvenini hiçbir zaman sarsmamamız gerekiyor ve bu anlamda AK kadınlara, Aslanapa’ya güveniyorum ve sizlere güvenim sonsuz." şeklinde konuştu.

Kongrede konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ’’Aslanapa referandum’da yüzde 86 gibi bir oy oranıyla destek vermiştir. Aslanapa Belediye Başkanım Asaf Akar hedef yüzde 90 diyor. Bunu başaracaklarından hiç şüphem yok. Aslanapa Kadın Kolları bu konuda çok aktif ve çalışkan. Bizler kadınlarımızın siyasette olmazsa olmaz olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Bugün 5 milyon üyesiyle AK Parti Kadın Kolları dünyanın en büyük sivil toplum örgütüdür. Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği önem ortadır’’ dedi.

Başkan Çetinbaş, ’’Aslanapa Kadın Kolları Başkanlığına yeniden seçilen Kısmet Yılmaz ve yönetimine başarılar dilerim. Birlik ve beraberlik içinde, emin adımlarla yürüyerek Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedeflere varacağız’’ diye konuştu.

Aslanapa İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz yaptığı konuşmada, ’’Bizler bu davanın neferleri olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İçinden geçtiğimiz dönemin farkındayız. Yüzde 86 olan Aslanapa oy oranımızı neden yüzde 95 yapmayalım. Bu hedefler doğrultusunda gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın’’ şeklinde konuştu.

Kongreye Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gökmen, Kadın kolları üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.(YD-EFE)