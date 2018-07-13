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13 Temmuz 2018 13:27

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan 15 Temmuz şehitleri için hatim kampanyası

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 15 Temmuz’da vatan için canlarını feda eden 251 şehidimiz için hatim kampanyası başlattı.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı’ndan 15 Temmuz şehitleri için hatim kampanyası

13 Temmuz 2018 13:27

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 15 Temmuz’da vatan için canlarını feda eden 251 şehimiz için hatim kampanyası başlattı.


AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, Sevgi Yolu üzerinde açtıkları stant vesilesi ile şu ana kadar 232 hatim okunduğunu kaydetti.


Batur, "Pazar gününe kadar inşallah her şehidimiz için bir hatim okunmasını planlıyoruz. Kampanyamız yoğun ilgiyle devam ediyor. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Okunan hatimlerin toplu duası hain darbe girişiminin ikinci yıla olan Pazar günü yapacağız" diye konuştu.(EFE)




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