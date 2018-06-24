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24 Haziran 2018 14:47

AK Parti Kütahya İl SKM Başkanı Musa Yılmaz: Sıkıntı yok, herkes görevinin başında

AK Parti Kütahya İl Seçim Koordinasyon Merkezini (SKM) ziyaret eden Başkan Musa Yılmaz, hiçbir sıkıntı olmadığını ve herkesin görevi başında olduğunu ifade etti.

AK Parti Kütahya İl SKM Başkanı Musa Yılmaz: Sıkıntı yok, herkes görevinin başında

24 Haziran 2018 14:47


Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur nezaretinde 60 gencin çalıştığı AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden SKM Başkanı Musa Yılmaz, Sonuç Alım Sisteminde (SAS) çalışan gençlere; herkesin yapacağı işi, irtibat kuracağı sandığı bilip bilmediğini sordu.


Hiçbir sıkıntının olmadığını ve herkesin görevinin başında olduğunu belirten Yılmaz, ” Sizlere çok güveniyoruz. İnşallah hayırlı neticeyi aldığımızda akşam hep beraber şölen havasında kutlama yaparız. Sizlere kolay gelsin” dedi.


AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, seçim sonuçlarını en hızlı şekilde elde edeceklerini ifade etti. (EFE)




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