AK Parti Kütahya milletvekili adayları Eskigediz’de

AK Parti Eskigediz belde binasında yapılan toplantıya AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Mustafa Özbey ve Mehmet Kaymaz ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, parti yöneticileri ve Eskigediz Belde Başkanı Ercan Şimşek katıldı.

Ziyarette milletvekili adayları birer konuşma yaparak 24 Haziran seçimlerinin önemine anlattılar.

24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ’’Demokratik yollarla, ekonomik saldırılarla, şer odakları Cumhurbaşkanımızı yıkamayacağını anladı. Şimdi onu yalnızlaştırmak istiyorlar. Cumhurbaşkanınına oy veririm, Milletvekillerine oy vermem diye söylentiler yayarak işleyişi kitleme planı yapıyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Allah’ın izniyle Milletvekili seçimlerinde de Başkanlık seçiminde de sandıktan açık ara galip çıkacağız. Hiç kimseye bu fırsatı vermeyeceğiz’’ diye konuştu.(YD-EFE)