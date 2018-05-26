Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 23:02

AK Parti Kütahya milletvekili adayları Eskigediz’de

AK Parti Kütahya milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Eskigediz beldesinde aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Kütahya milletvekili adayları Eskigediz’de

26 Mayıs 2018 23:02


AK Parti Eskigediz belde binasında yapılan toplantıya AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Mustafa Özbey ve Mehmet Kaymaz ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, parti yöneticileri ve Eskigediz Belde Başkanı Ercan Şimşek katıldı.


Ziyarette milletvekili adayları birer konuşma yaparak 24 Haziran seçimlerinin önemine anlattılar.


24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ’’Demokratik yollarla, ekonomik saldırılarla, şer odakları Cumhurbaşkanımızı yıkamayacağını anladı. Şimdi onu yalnızlaştırmak istiyorlar. Cumhurbaşkanınına oy veririm, Milletvekillerine oy vermem diye söylentiler yayarak işleyişi kitleme planı yapıyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Allah’ın izniyle Milletvekili seçimlerinde de Başkanlık seçiminde de sandıktan açık ara galip çıkacağız. Hiç kimseye bu fırsatı vermeyeceğiz’’ diye konuştu.(YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazar
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç