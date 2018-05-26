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26 Mayıs 2018 16:54

AK Parti Kütahya milletvekili adayları Gediz’i ziyaret etti

AK Parti Kütahya milletvekili adayları, seçim çalışmaları çerçevesinde Gediz ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

AK Parti Kütahya milletvekili adayları Gediz’i ziyaret etti

26 Mayıs 2018 16:54


AK Parti Kütahya milletvekili ve adayları Ahmet Tan ve İshak Gazel ile milletvekili adayları Ceyda Çetin Erenler, Mustafa Özbey ve Mehmet Kaymaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ile parti yöneticileri, Gediz Belediye Başkanı Mehmet Akçadurak’ı ve esnafları ziyaret ettiler.


Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Baskan Ali Çetinbaş, ”27.Dönem Milletvekili adaylarımız ile birlikte yapmakta olduğumuz ilçe ziyaretlerimiz çerçevesinde Gediz Belediye Başkanı Mehmet Akçadurak’ı makamında ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerinde bulunduk. Her zaman ve her seçimde liderimizi, teşkilatımızı ve bizleri yalnız bırakmayan, varlıkları ve destekleri ile daima bize güç veren Gediz İlçemizin yiğit evlatları ile buluştuk. Heyecan ve coşkuları görülmeye değerdi. Esnaf kardeşlerimizi ziyaretimizde kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve muhabbetlerini ilettik. Büyük ve güçlü Türkiye için destek istedik. Güven ve İstikrar için esnaflarımızın kararı devam” dedi. (EFE)




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