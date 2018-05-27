AK Parti Kütahya milletvekili adayları Hisarcıklılar’la buluştu

AK Parti Kütahya milletvekilleri ve adayları Ahmet Tan ve İshak Gazel ile milletvekili adayları Ceyda Çetin Erenler ve Mehmet Kaymaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve parti yöneticileriyle Hisarcık ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var’ı ziyaret ederek bir süre görüştükten sonra iftar için Esire Termal Turizm Merkezi restoranına geçtiler. Burada yapılan iftarın ardından milletvekili Ahmet Tan ve İshak Gazel ile milletvekili adayları Ceyda Çetin Erenler ve Mehmet Kaymaz salonda toplanan davetlilere kendilerini tanıttılar.

Programda konuşan İl Başkanı Ali Çetinbaş, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye atıfta bulunarak, ”Cumhuriyet Halk Partisinin başına Genel Başkan yapmadıkları adamı milletin karşısına Cumhurbaşkanı seçsin diye dikmişler. Kürsüye çıktığında karşısında sosyal demokrat kitle olduğu zaman der ki! ’Ben rakıyı su gibi içerim’. Azıcık hacı hoca gördü mü ’Ayetel Kürsü’yü en hızlı ben okurum’der. Böyle olmaz. İttifaklar halinde gidiyoruz, bir tarafta cumhur ittifak var, diğer tarafta ne olduğu belli değil. Kütahya’ya baktığımızda bu ittifakın birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Oraya verilen her Saadet Partili kardeşimin oyu Cumhuriyet Halk Partisi’nin teknesine su taşır. Bu büyük bir tehlike, bu milletin milli, manevi değerleri neyse bunun tam karşısında duran bir zihniyetin oyunudur. Bu oyunu bozacağız. Bugün benim 5 milletvekili adayımın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunma sebebi, ülke sıkıştığı anda millet sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik ayakta durmalarıdır" diye konuştu. (MA-EFE)