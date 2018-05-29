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29 Mayıs 2018 12:00

AK Parti Kütahya milletvekili adayları Simav’da

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27.

AK Parti Kütahya milletvekili adayları Simav’da

29 Mayıs 2018 12:00

Dönem AK Parti Kütahya milletvekili adaylarının tanıtım toplantısı, Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileriyle yapılan toplantıya, AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Mustafa Özbey, Mehmet Kaymaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Simav İlçe Başkanı Adil Biçer, Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Meclis üyeleri ve partililer katıldı.


Milletvekili adaylarının tanıtımlarının yapıldığı programın ardından, şehir turu yapılarak Cumhuriyet Meydanı’nda hatıra fotoğrafı çekildi.


AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek, Simavlı vatandaşların bilinçli olarak sandığa gideceklerine inandığını ifade etti. (MEİ-EFE)




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