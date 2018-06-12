AK Parti, Meydan Mahallesi’nde seçim irtibat bürosu açtı

Açılış törenine AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekili ve adayı İshak Gazel ile milletvekili adayı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz da katıldı.

24 Haziran’ın, ülke tarihi bakımından son derece önemli bir milat olduğunu belirten AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ”Kütahya’nın ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde Anadolu halkı ayağa kalktı diyor ki; ’Hangi oyunu kurarsanız kurun, hangi tuzakları ortaya koyarsanız koyun, Recep Tayyip Erdoğan’a gönlümüzden bir sevgi var’. Kaçı bir araya geldi? 15 Temmuz hain darbe ’Yurtta sulh, cihanda sulh’ lafını kasten söyleyen Meral Akşehir. Neyi kullanıyor acaba? Yanında kasetçi, kumpasçı alavereci, dalavereci Genel Başkan olduğu siyasi partide milletin huzuruna Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaya cesaret gösterememiş, onun yerine ’Gel bakalım Muharrem’ diyen Kılıçdaroğlu. Oda bir ayrı facia. Muharrem İnce’ye bir bakıyorsun biraz muhafazakar kitleye hitap ettiğinde diyor ki’ Çocukken ’Ayetel Kürsü’yü en hızlı ben ezberlerdim’ Yıkım ittifakının yanına kim gelmiş? 28 Şubat sürecinde merhum Necmettin Erbakan hocamıza kurulan kumpasın o günkü siyasi ayağının bugünkü uzantısı Cumhuriyet Halk Partisinin teknesine su taşıyan Saadet Partisi. O gün belki Anavatan ve Doğru Yol Partisi’ni yakalamaya çalışan Demokrat Parti. Bugün Demokratik yollarla Cumhurbaşkanımızın millete sevdasını, onu ülkemiz üstünde geleceğe güvenle taşımasının önüne geçemeyeceklerini anladılar. Hangi oyunları kurarlarsa kursunlar kapatma davasından, gezi parkı eylemlerine, 17-25 Aralık’tan, 6-8 Ekim olaylarına, 15 Temmuz darbe girişimine kadar. Anaların, bacıların gözünün yaşı, dedelerin, ninelerin ağzının duası, liderimiz, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız yürümesine asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Törende Eşsiz, Erenler ve Gazel de birer konuşma yaparak 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çektiler. (EFE)