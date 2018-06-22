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22 Haziran 2018 19:25

AK Parti milletvekili adayı Mustafa Özbey: Kütahyalı firmalardan 615 yeni gencin istihdamı için söz aldık

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mustafa Özbey, Kütahyalı firmalardan 2018 yılının sonuna kadar 615 yeni gencin istihdamı için söz aldığını ifade etti.

AK Parti milletvekili adayı Mustafa Özbey: Kütahyalı firmalardan 615 yeni gencin istihdamı için söz aldık

22 Haziran 2018 19:25


Sosyal paylaşım sitesindeki hesabında rakamlarla genç istihdam sözü veren firma yetkililerinin videosunu yayınlayan milletvekili adayı Mustafa Özbey, gençlerin istihdamı için şimdiden kolları sıvadıklarını söyledi.


Özbey, ” İnşallah 2018 yılının sonuna kadar sadece burada sunduğumuz firmalardan 615 yeni genç istihdamı için söz aldık. Kütahya’da işsiz genç kalmayıncaya kadar mücadelemiz, çabamız, çalışmalarımız devam edecek. Vakit Kütahya Vakti, Vakit Gençlik Vakti, Gençlik için Meclis Vakti” dedi.(EFE)




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