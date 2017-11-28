AK Parti Pazarlar Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kılıç, yaptığı açıklamada, Çanakkale’yi öğrenmek ve orada yaşananları daha iyi anlamak için bir öğrenci kafilesini gezip görmeleri için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Başkan Kılıç, "Dünya tarihinin en önemli savaşlarından birinin yaşandığı Türk Milleti’nin destan yazdığı Çanakkale’de 250 bin şehit verdik. Ecdadımızın bizim için savaştığı yerleri görmeye onları yad etmeye öğrencilerimizi gönderdik. Gelecek nesillerimizin Çanakkale’den alacağı çok ders var. Bizde bu hususta üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz" dedi.

Çanakkale’ye ulaşan 30 kişilik grubun gezi programı çerçevesinde, Gelibolu Yarımadası turu yaparak Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Soğanlıdere Şehitliği, Sargıyeri Şehitliği, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Abidesi, Askeri Müze, Çimenlik Kalesi ve Nusrat Mayın Gemisi’ni ziyaret ettiği belirtildi. (MB-EFE)