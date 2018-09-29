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AK Parti Simav İlçe Kadın Kolları Başkanlığı 5 bin kişiye aşure etti

Kütahya’nın Simav ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğinde 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğinde 5 bin kişiye aşure ikram edildi.


Simav AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, “Nurlu yaşamak anlamına gelen aşure gününde, bizleri yalnız bırakmayan Simav halkına teşekkür ediyoruz. Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz aşure günü etkinliklerinin, vatandaşlarımızla daha yakın olmamıza vesile olduğuna inanıyorum. Güler yüzle, üstün hizmet anlayışı ilkesiyle çıktığımız kutlu yolda, bize destek olanlardan Allah razı olsun” dedi.

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