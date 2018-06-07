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07 Haziran 2018 12:40

AK Parti SKM seçime hazır

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi, (SKM) 24 Haziran günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27.

AK Parti SKM seçime hazır

07 Haziran 2018 12:40

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne hazır.


SKM Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti olarak sandık görevlilerini belirleyerek, seçim kuruluna teslim ettiklerini dile getirdi.


Yılmaz, seçimler için il genelinde bin 592 sandıkta 7 bin 500 partilinin asil ve yedek sandık kurulu üyesi, müşahit, kat ve okul sorumlusunun göreve hazır olduğunu kaydetti.


Tüm sandıklarda görevli bulunduran tek partinin AK Parti olduğunu belirten Başkan Musa Yılmaz, "Kütahya seçimlerde katılımın en yüksek olduğunu illerin başında geliyor. Son 10 seçimde katılım oranı yüzde 90’ın üzerinde. Bu seçimlerde katılımın daha yüksek olacağını kanaatindeyim. Kütahya il genelinde bin 590 sandık ve 422 bin 200 seçmen var. Kütahya nüfusunun yüzde 74’ü seçmen.Halkımız seçim analizini ve yorumunu bizden daha iyi yapıyor ve görüyor. Halkımız bize; ’Kendi partisinde genel başkanlığa layık görülmeyen birisini biz neden seçelim?. Kendi partisini bölen, bir üst akıl projesi olan kişiye neden oy verelim?. Yıllarca inancın meclise taşınmasına karşı aşağılayıcı zihniyetle aynı ittifakta yer alan partiye neden oy verelim?. Sözde demokrat bir partinin, görüşünün tam zıttı olan ittifakta yer alması vicdanımızı yaralıyor. Terör temsilcisine oy verilir mi?’ diyor" ifadelerini kullandı. (EFE)




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