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25 Haziran 2018 10:48

AK Parti ve Erdoğan’a Kütahya’da en büyük desteği Aslanapa ilçesi verdi

Kütahya ve ilçelerinde 24 Haziran seçimlerinde Başkanlık seçiminde en büyük desteği Aslanapa ilçesi yüzde 87.

AK Parti ve Erdoğan’a Kütahya’da en büyük desteği Aslanapa ilçesi verdi

25 Haziran 2018 10:48

22 ile verdi.


Geçtiğimiz seçimlerde de en büyük desteği veren Aslanapa ilçesi bu alandaki rekorunu elinde tutmayı başardı. Teşkilat olarak çok iyi çalıştıklarını belirten Ahmet Şahan, ’’Belediye Başkanımız Asaf Akar, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve AK Partiye gönül vermiş kardeşlerimizle yağmur çamur demeden çalıştık. Çalınmadık kapı bırakmadık. Rabbime hamd olsun yine Türkiye’de ses gtirecek bir destekle Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milletvekili adaylarımızın yanında olduk. Rabbim ülkemize bu yeni dönemde güç kuvvet versin’’ dedi.


Öte yandan Cumhur ittifakına destek veren kinci ilçe yüzde 79.96 ile Hisarcık olurken 3. ilçe yüzde 79.08 ile Domaniç oldu. (YD-EFE)




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