22 ile verdi.

Geçtiğimiz seçimlerde de en büyük desteği veren Aslanapa ilçesi bu alandaki rekorunu elinde tutmayı başardı. Teşkilat olarak çok iyi çalıştıklarını belirten Ahmet Şahan, ’’Belediye Başkanımız Asaf Akar, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve AK Partiye gönül vermiş kardeşlerimizle yağmur çamur demeden çalıştık. Çalınmadık kapı bırakmadık. Rabbime hamd olsun yine Türkiye’de ses gtirecek bir destekle Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milletvekili adaylarımızın yanında olduk. Rabbim ülkemize bu yeni dönemde güç kuvvet versin’’ dedi.

Öte yandan Cumhur ittifakına destek veren kinci ilçe yüzde 79.96 ile Hisarcık olurken 3. ilçe yüzde 79.08 ile Domaniç oldu. (YD-EFE)