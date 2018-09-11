İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı'dan Vali ve Belediye Başkanı'na ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Verilen bilgiye göre, Milletvekili Selim Yağcı, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet edip, görüş alışverişinde bulundu. Vali Nayir ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yağcı'ya teşekkür etti.


Selim Yağcı, daha sonra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret ederek kendisiyle bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Saraçoğlu, Yağcı'ya çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.