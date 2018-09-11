AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı'dan Vali ve Belediye Başkanı'na ziyaret

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Milletvekili Selim Yağcı, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet edip, görüş alışverişinde bulundu. Vali Nayir ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Yağcı'ya teşekkür etti.

Selim Yağcı, daha sonra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nu ziyaret ederek kendisiyle bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Saraçoğlu, Yağcı'ya çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)