AK Parti'de aday adaylığı başvuruları başlıyor

Aday adayı olacaklara başarılar dileyen Başkan Çetinbaş, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Belediye Başkanlığı aday müracaatı siyasi partimizde 5 Kasım 2018 tarihinde başlayıp bir hafta sürecektir. Belediye ve İl Genel Meclis üyelikleri müracaatı ise aynı tarihte başlayıp 3 Kasım 2018 tarihinde sona erecektir. Başvurular hafta sonu da kabul edileceğinden teşkilat binalarımız açık ve müracaat almaya hazır tutulacaktır. Başvuruların bizzat yapılması gerekmektedir. Sürecin öncelikle Kütahya'mıza AK Partimize ve memleketimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Gerçekleşecek Mahalli İdareler seçiminin sağduyulu demokratik, bütün siyasi parti mensuplarının biri birilerine saygı ve nezaket çerçevesinde icra edilmesini gönülden arzu ediyorum. Siyasi Partimizi tercih ederek aday olacak kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)