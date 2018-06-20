AK Parti’den Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği’ne ziyaret

Ziyarette konuşan Başkan Çetinbaş, "24 Haziran’da kişileri ve partileri değil, ülkenin geleceğinin oylanacağını söyleyerek, “2002 yılında AK Parti hükümetiyle ülkemize gelen bereket tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve onları rahatsız edecek duruma gelmiştir. Halkımızın partimize olan inancı ve güveni, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyaya örnek liderlik anlayışıyla ülkemiz ve şehrimize hizmet ettik ve ediyoruz. Sağlıktan eğitime, savunmadan ulaşıma her alanda ülkemiz çağ atladı. 24 Haziran’dan sonra bu yükseliş daha da artacak, ülkemiz dünyada daha çok söz sahibi olacak. Bu yükselişi kabul etmek istemeyen, engellemek isteyen iç ve dış güçler ellerinden geleni yapıyor, her türlü oyunu oynuyorlar. Farklı düşünebilir, farklı siyasi bakış açıları içerisinde olabiliriz. Türk Milleti bin yıllardır bunların etrafında birleşerek var olmuştur. Tarihten bu yana olduğu gibi bu millet yine bu oyunları bozacak, Türkiye düşmanlarına gereke cevabı verecektir” diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı Çetinbaş, Saraçoğlu, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz ile milletvekili adayları İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve Mustafa Özbey’e teşekkür eden KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit, "Ortak gayemiz, ülkemizin, milletimizin, dinimizin, değerlerimizin daha iyi, daha sağlam ellerde olmasıdır” dedi. (EFE)