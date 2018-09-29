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"AK Parti'li belediyelerin tek amacı halka hizmet"

Kütahya’nı Simav ilçesine bağlı Akdağ beldesinde yapımı tamamlanan düğün salonu ve kültür evi yapılan bir törenle açıldı.

Kütahya'nı Simav ilçesine bağlı Akdağ beldesinde yapımı tamamlanan düğün salonu ve kültür evi yapılan bir törenle açıldı.


Törene AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran, Ak Parti Simav İlçe Teşkilatı Başkanı Avukat Adil Biçer, Kadın Kolları Başkanı Avukat Hicret Kahraman Kaymak, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.


Kütahya Ak Parti Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Yapılan yatırımlarla ve halka hizmetle güçlendiklerini ifade etti. Erenler, “ AK Partili Belediyelerin tek amacı halka hizmet olmalıdır. Türkiye'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek alırsak, bunu başarırız” dedi. (MEİ-EFE)

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