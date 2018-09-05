AK Parti’li Hamza Dağ: “Kimse Türkiye’ye diz çöktüremez”

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Dağ, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin artım eski Türkiye olmadığını dile getiren Dağ, "Bugün ülkemiz için toplumumuz için, coğrafyamız için iyi işler bir dava gerçekten olarak gördüğümüz partimiz için iyi işler yaptığımız kanaatindeysek o bize gerçekten büyük bir huzur veriyor. Bugün sokaklarında büyüdüğüm Kütahya ve bu ilde sabahtan bugüne hem biraz resmi gayri resmi hem resmi kuramla ayrı zamanda halkımıza milletimizi içeren bu programda ve teşkilatımızı da birlikte olan programlarda Allah hamdolsun güzel bir gün geçirdik. Faydalı bir program icraat ettiğimiz kanaatindeyim. Güzel bir birlikteliği Kütahya da hem görmüş hem de Kütahya’daki kardeşlerimize bunu yaşatmış olarak görmeyi büyük bir huzurluluğunu yaşıyorum. Ülke olarak çok önemli bir seçimden çıktık. Ve seçimi geride bıraktık. Partimizde istediğimiz oy oranlarını alamamış olsak da iller bazında da sayılarımızda düşüş olsa da yeni sistemin bize sağlamış olduğu imkan sebebiyle cumhurbaşkanımızın ilk turda almış olduğu yüzde 50’den fazla oy ile aslında cumhurbaşkanın hükümet sisteminin şuanda faydalı bir sistem olduğunu çok açık net bir şekilde yaşıyoruz. Türkiye’yi eğer bu oy oranı parlamenter sistemde olmuş olsaydı 7 Haziran oy oranından bir farkı yok. 7 Haziran’daki sayısı ile yani 5 vekil sayısı ile seçilmiş olsaydık 7 Haziranda almış olduğumuzdan üç, beş fazla alırdık belki. Ve ülke olarak bugünlerde hükümet kurulup kurulmadığı tartışıldı. Ve ülkemizde operasyon yapmak istediklerinde şuanda ekonomik operasyon yapma noktasına gidiyorlar. Terörle artık başarılı olamıyoruz. Uzun yıllardır devam eden terörle mücadele ki etkinlikle içerde ve dışarıda ki yapılan mücadele ile özellikle yüzde 65’in yerli ve milli üretimi olan silahların üretimi ile hem Suriye’de başarı elde ettik. Hem de terörle mücadele de başarıya doğru gidiyoruz. 40-45 yıldır başımızı ağrıtan içimizi acıtan yakın bizi nerdeyse mahveden her akşam ve sabah aldığımız haberlerde içimizde alevler çıkartan o şehit cenazelerinde ki haberlerde ki askerleri gördüğümüzde gerçekten büyük bir sıkıntı yaşadığımız süreçlerden inşallah terörler mücadelede ve terörün tamamının kurutulması noktasın da önemli süreçler kat ettik. Önümüzde ki süreçte de saldırıda kalan saldırıya geçen artık bunları tamamen ülkemizin gündeminden çıkaracağız. Bugün anketler yapıyoruz. Anketlerin başında da ben görev yapıyorum. Ve yaptığımız anketlerde milletimizin gündeminde terörü çıkarttığımız çok net bir şekilde görüyorum. Neredeyse ülkemizin en önemli sorusu nedir? Sorusu her zaman sorulur. Dünya’da mutlaka zorluklarıyla beraber bir özellik dünya’da bunu yaşayacağımız ve yaşamak noktası olduğumuz bizim inancımızın gereği ahrete inanıyoruz cennete cehenneme inanıyoruz. Bu dünya cennette değil cehennemde değil iyi de olacak kötü de olacak kolayda olacak zorda olacak. Ülkemizde en önemli sorun nedir diye sorduğumuzda bugün terörün dördüncü beşinci sırada olduğunu ve oranında çok az noktalara düştüğünü görüyoruz. Tabi bu meseleleri şimdi çözdük ki bu meseleleri kenara koydukça Suriye’de terör örgütü kurmak isteyenlere karşı müdahale ettikçe Afrinde,Elbab’ta başarılar elde ettikçe birileri üzerimize bir takım oyunlar oynama noktası yapıyorlar. Tabi ki bunu alması gereken tedbirleri aldık almaya da devam ediyoruz. Ama gerçekten bugünde esnaf gezisinde gördüm bayramda hem memlekette hem İzmir de gördüğüm hem ülkenin değişik yerlerinde yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz bir şeyler var. Bu son süreçte yaşadığımız hadiseyi dış kaynaklar olduğunu bu hadiseyi ülkemizle ilgili temel meselelere dönük geri adım attırmaya yönelik olduğunu milletimiz çok net bir şekilde görmüş oldu. Yani bunu ne kadar biz millete anlatamaya çalışsak belki de bundan bahsetmeye çalışsak da defalarca anlattık. Ama gördük ki gerçekten milletimiz bu konuda bizi kalbimizden geçeni gerçek olanın bu olduğunu çok net bir şekilde anlamış durumda. Onun için 2018 krizinde Cumhurbaşkanımız dünyadaki ekonomik krizin Türkiye’yi tek geçilecek denildiğinde birileri nasıl gülmüşse bugün ki gördüğüm tablo ve sürekli Anadolu’yu gezdiğim de barışı göstermektedir ki bu yaşadığımız süreçte ülkemiz üzerinde hiç değmeden teğet bir şekilde geçecek. Bu meseleyi insanlarımız bir beka meselesi olduğunu görmüş ve buna dairde insanlarımız gayet iyi bir şekilde yapıyor. Yapması gerektiğinde düşünüyorum. Buda bir eksiklik olarakta gördüm. Onun içinde önümüzde ki süreçte Allah’ın izniyle netice almak zor olmayacaktır. Çünkü bugün il başkanımızın da bahsettiği gibi milletimizin ümidi milletimizin beklentisi isteği AK Parti üzerine kurulu karşımızda kendi içinde siyaset dahi üretmeyen muhalefet partisi var. Bu milletin geleceği bu milletin beklentisi AK Parti üzerinde olmak durumunda. Onun için bizim sorumluluğumuz bizim gücümüz bizim yapmamız gereken işler çok daha fazla" diye konuştu.

"Demokrasilerde muhalefet gerekli"

CHP’yi eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “24 Haziran’dan bugüne muhalefetin yaptıklarına, ana muhalefetin yaptıklarına baktığımızda açıkçası CHP’nin bir kongreyi dahi toplayıp toplamamaktan öte bir tane siyaset üreten özelliğinin olmadığını görüyoruz. Aslında hep söylüyoruz. Demokrasilerde muhalefet, gerekli, olması gereken bir şey. Bizim ülkemizde en temel sorun muhalefet sorunu. Bu noktada bize daha fazla görev düşüyor. İktidarı da biz yapacağız, muhalefetin yapması gereken görevi de biz yapacağız. Bunun için daha fazla çalışmak, daha fazla uğraşmak, daha fazla mücadele etmek gerekecek. Önümüzdeki yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde inşallah Kütahya’mızda ve 12 ilçemizde bizim milletin bize teveccühü konusunda bugüne kadar sıkıntı yaşamadık. Biz de AK Parti olarak mahcup olmamaya çalıştık. Daha iyisini, daha güzelini mutlaka yapmamız gerekiyor. İzmir milletvekili de olmak elimden geldiğince ilimize faydam dokunma noktasında bir şeyler yapma gayretinde bulundum. AK Parti’de üç tane milletvekilimizle, il başkanımızla, belediye başkanımızla bugüne kadar olduğunun çok daha ötesinde hizmet etmeye gayret edeceğiz. Şartları iyi biliyoruz, hem ülkemizin şartlarını hem de bölgemizin şartlarını gayet iyi biliyoruz. Önümüzde iktidar olarak 5 yıllık dönem var. Bir yerde bir iş yapacağınız zaman orada AK Partili bir belediyeyle beraber çalışmanın kolaylığını ben kendi yaşadığım ilde fazlasıyla yaşıyorum, görüyorum. Önümüzdeki süreçte de inşallah yerel seçimlerde yine Türkiye genelinde istediğimiz sonucu AK Partinin şu anda elinde olan belediyelerin üstüne daha da belediye ekleyerek bu seçimden zaferle çıkacağımıza hiç şüphem yok. Bunun için hep beraber çalışacağız, hep beraber uğraş vereceğiz, mücadele vereceğiz” İfadelerini kullandı.