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26 Mayıs 2018 21:15

AK Parti’nin Emet’teki seçim bürosu dualarla açıldı

AK Parti’nin Kütahya’nın Emet ilçesindeki seçim bürosunun açılış duasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya milletvekili ve milletvekili adayı İshak Gazel yaptı.

AK Parti’nin Emet’teki seçim bürosu dualarla açıldı

26 Mayıs 2018 21:15


AK Parti Emet İlçe Teşkilatı’nın Mehlem Mevkii’ndeki seçim bürosunun açılışana, AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ve Mehmet Kaymaz ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.


Duanın ardından seçim ofisinin açılış kurdelası ’hayırlı olsun’ temennisi ile kesildi.


Açılışta konuşan AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, ’’Emetimizde ve diğer 12 ilçemizde Cumhur ittifakıyla beraber büyük destek verip sandıkları patlatacağız. Bu ülkenin milli manevi değerlerinin karşısında yer almış tüm şer odaklarının hepsinin ayaklarını zangır zangır titreteceğiz’’ dedi.


Milletvekili Gazel, açılış duasında, "Allahım, bizlere 24 Haziran seçimlerini zaferle sonuçlandırmalı nasip eyle" dedi.


Yapılan duanın ardından milletvekili adayları ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş tarafından seçim bürosunun açılışı yapıldı.


Adaylar, daha sonra ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. (YD-EFE)




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