Akdağ beyaza büründü

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip Gediz ve Şaphane yöresinde adına türküler yakılmış yaylalarıyla meşhur Akdağ’da sonbaharda oluşan renk cümbüşü, yağan karla yerini beyaz örtüye bıraktı.

Endemik bitki türleri ile birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Akdağ, 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sonbaharda dağdaki renk cümbüşünü görmeye gelen fotoğrafçılar, Akdağ’ın beyaz halini görüntülemek ve manzaranın keyfini yaşamak için de sık sık dağı ziyaret ediyor. Özellikle bu yıl yeni açılan Köpenez, Değirmendere, Şaphane bağlantı yoluyla ulaşımın kolaylaştığı Akdağ eşsiz görüntüsüyle ziyaretçilerini bekliyor.

Şaphane, Gediz sınırında bulunan 2 bin 120 rakımlı dağda yüksek kesimlerde kar ve alçak kesimlerde sonbahar renkleriyle aynı anda iki iklim yaşanabiliyor.(YD-EFE)