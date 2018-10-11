Akdağ sonbahar'da bir başka güzel

Kütahya'nın Şaphane ve Gediz ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Akdağ'da sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanmaya başlandı

Fotosafari tutkunlarının, doğa severlerin özellikle hafta sonu vazgeçilmez rotalarından olmaya başlayan Akdağ, sonbaharın gelişiyle farklı bir güzelliğe büründü.

Şaphane Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, ''Bölgemizde eşsiz güzelliklere sahip olan Akdağ'ın turizme kazandırılması gerekiyor. Akdağ, yöresel türkülere ilham kaynağı olmuş yılın 8 ayı zirvesinden kar eksik olmayan, aynı zamanda çok şifalı olan kekik bitkisinin anavatanıdır. Akdağ, içerisinde barındırdığı meşe, kızılcık ,çam, köknar, yabani kavak, 5 asırlık kestaneler, kayın ve sedir ağaçlarının yapraklarının değişik renklere bürünmesiyle ile sonbaharda seyrine doyum olmaz bir görüntüye bürünür'' dedi.

2 bin 120 metre yükseklite var olan şifalı su kaynakları için yurdun dört bir yanından vatandaşların ziyaret ettiğini belirten Bilaloğlu, ''Akdağ yaylalarıyla, içerisinde barındırdığı yörük çadırlarıyla hayvancılıkta oldukça faydalıdır. Fotoğraf sanatıyla uğraşan bir çok vatandaşımız Akdağ yaylalarını ve bölgede yaşayan yörükleri ziyaret ediyorlar. Avcılar için, barındırdığı sayısız av hayvanı ile bölgenin eşsiz güzelliklerinden olan Akdağ, ayrıca tırmanma meraklıları içinde içerisinde barındırdığı kayalıklarla görülmeye değerdir'' diye konuştu.(YD-EFE)