Akdağ’da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yeni açılan Köpenez-Değrmendere grup yolunu kullanarak Şaphane’ye giden vatandaşlar yolda durup fotoğraf çektirip hafta sonunu kar yağışıyla oluşan eşsiz manzaranın keyfini yaşadılar.
Yetkililer -5 dereceye düşen hava sıcaklığından dolayı vatandaşların mevsim rahatsızlıklarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Şaphane Belediyesi Zabıta ekipleri soba kullanımının artmasından dolayı vatandaşları baca tıkanması ve baca temizliği konusunda uyardı.(YD-EFE)