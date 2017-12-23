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23 Aralık 2017 15:19

Akdağ’da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Kütahya’nın Şaphane ve Gediz ilçeleri sınırında bulunan 2 bin 120 rakımlı Aldağ’da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Akdağ’da kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

23 Aralık 2017 15:19


Gece saatlerinde başlayan kar yağışı bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yeni açılan Köpenez-Değrmendere grup yolunu kullanarak Şaphane’ye giden vatandaşlar yolda durup fotoğraf çektirip hafta sonunu kar yağışıyla oluşan eşsiz manzaranın keyfini yaşadılar.


Yetkililer -5 dereceye düşen hava sıcaklığından dolayı vatandaşların mevsim rahatsızlıklarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Şaphane Belediyesi Zabıta ekipleri soba kullanımının artmasından dolayı vatandaşları baca tıkanması ve baca temizliği konusunda uyardı.(YD-EFE)




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