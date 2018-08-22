Alacak verecek kavgasında vurulan mağaza sahibi öldü

Edinilen bilgiye göre, 12 Ağustos’ta ilçeye bağlı Karakişi köyünde, inşaat şirketi sahibi müteahhit Sebahattin T. (62) ile yapı malzemeleri mağazası sahibi Ümmet Saruhan (39) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sebahattin T, tabancayla ateş ettiği Saruhan’ı ağır yaralayarak kaçtı. 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan Saruhan, buradaki ilk müdahalenin ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saruhan, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çavdarhisar ilçesi yakınlarında jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.